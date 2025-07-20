Devises / LTC
LTC: LTC Properties Inc
35.79 USD 0.07 (0.20%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LTC a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.33 et à un maximum de 35.83.
Suivez la dynamique LTC Properties Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Replace Welltower With National Health Investors (NYSE:WELL)
- Litecoin Surges As Whales Scoop Up 181,000 LTC
- Litecoin Clings To Ascending Trendline As Bulls Eye $135 Breakout
- Ripple CTO Claps Back At Pundit Over Budding XRP Vs. Litecoin War
- Litecoin Slams XRP As ‘Rotten Egg Token’ In Viral X Post
- Litecoin’s Blockchain Maturity Is On The Rise – What This Means For LTC’s Price
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- 2 Magnificent Stocks to Buy That Are Near 52-Week Lows
- LTC Properties stock price target raised to $43 from $40 at JMP
- Why Litecoin (LTC) Could Skyrocket Soon: ETF Momentum and Rising Merchant Adoption
- Earnings call transcript: LTC Properties Q2 2025 sees revenue beat, EPS miss
- LTC Properties Q2 2025 slides: SHOP expansion drives strategic growth, maintains stable metrics
- Litecoin Takes 2nd Spot In Crypto Payments Shake-Up, CoinGate Data Reveals
- LTC Properties (LTC) Q2 FFO Beat Estimates
- Litecoin Drifts Sideways—Intraday Action Tied To BTC Pulse
- Signal That Sparked 100% Litecoin Rally In 2017 Has Been Triggered Again
- 3 Unstoppable Ultra-High-Yield Stocks to Buy Right Now for Less Than $500
- This Litecoin Indicator Just Crossed A Critical Level — Here’s What Happened Last Time
- Litecoin Structural Integrity: Long-Term Trendline Remains Unbroken Since 2020
- Litecoin Is On Fire: $120–$125 Range In Bullish Crosshairs
- Litecoin Enters Wall Street Territory With $100M Pharma Play
- Litecoin Price Crosses $110 Level After 20% Rally — What’s Next For LTC?
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Litecoin Sharp Pullback: Scalping Opportunities Emerge While LTCBTC Seeks Stability
Range quotidien
35.33 35.83
Range Annuel
31.70 39.89
- Clôture Précédente
- 35.86
- Ouverture
- 35.41
- Bid
- 35.79
- Ask
- 36.09
- Plus Bas
- 35.33
- Plus Haut
- 35.83
- Volume
- 464
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- -1.86%
- Changement à 6 Mois
- 0.65%
- Changement Annuel
- -2.16%
20 septembre, samedi