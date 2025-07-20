Währungen / LTC
LTC: LTC Properties Inc
35.86 USD 0.31 (0.87%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LTC hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.44 bis zu einem Hoch von 36.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die LTC Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LTC News
Tagesspanne
35.44 36.05
Jahresspanne
31.70 39.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.55
- Eröffnung
- 35.47
- Bid
- 35.86
- Ask
- 36.16
- Tief
- 35.44
- Hoch
- 36.05
- Volumen
- 388
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- -1.67%
- 6-Monatsänderung
- 0.84%
- Jahresänderung
- -1.97%
