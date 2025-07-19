货币 / LTC
LTC: LTC Properties Inc
35.81 USD 0.28 (0.79%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LTC汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点35.61和高点35.84进行交易。
关注LTC Properties Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
35.61 35.84
年范围
31.70 39.89
- 前一天收盘价
- 35.53
- 开盘价
- 35.76
- 卖价
- 35.81
- 买价
- 36.11
- 最低价
- 35.61
- 最高价
- 35.84
- 交易量
- 112
- 日变化
- 0.79%
- 月变化
- -1.81%
- 6个月变化
- 0.70%
- 年变化
- -2.10%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值