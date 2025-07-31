Валюты / LEA
LEA: Lear Corporation
105.15 USD 0.14 (0.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEA за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.57, а максимальная — 105.38.
Следите за динамикой Lear Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LEA
- Является ли Европа предвестником китайских электромобилей в США?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- Lear Corporation (LEA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual
- Lear на конференции Morgan Stanley: автоматизация стимулирует рост
- Lear at Morgan Stanley Conference: Automation Drives Growth
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- ITB Auto to take over idled Italy plant to produce Chinese minicars
- Is Modine on Track to Reach $2B in Data Center Revenues by 2028?
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Copart Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- What's Going On With Palantir Technologies Stock Thursday? - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Lear: Trading For A Discount, But Too Many Unknowns (NYSE:LEA)
- Palantir Hosts Eighth AIPCon. Stays Above 50-Day Line. Is PLTR Stock A Buy?
- Palantir expands five-year partnership with Lear Corporation
- Why Is Allison Transmission (ALSN) Up 1.6% Since Last Earnings Report?
- In Mexican border town, thousands of jobs lost due to Trump tariffs
- Phinia Doing Well Navigating A Complicated Auto Supplier Landscape (NYSE:PHIN)
- Rivian's Q2 Earnings Miss Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Lear declares quarterly cash dividend of $0.77 per share
- AI Stock Spotlight: Palantir Surges on 48% Revenue Growth
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Lear Corp SVP and CFO Cardew sells $492k in company stock
- BorgWarner Beats on Q2 Earnings, Boosts Dividend & Buyback
Дневной диапазон
103.57 105.38
Годовой диапазон
73.85 113.10
- Предыдущее закрытие
- 105.29
- Open
- 105.38
- Bid
- 105.15
- Ask
- 105.45
- Low
- 103.57
- High
- 105.38
- Объем
- 1.818 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -3.24%
- 6-месячное изменение
- 19.26%
- Годовое изменение
- -3.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.