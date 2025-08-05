Divisas / LEA
LEA: Lear Corporation
105.89 USD 0.74 (0.70%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LEA de hoy ha cambiado un 0.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 105.00, mientras que el máximo ha alcanzado 108.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lear Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LEA News
- ¿Es Europa un presagio para EE.UU. sobre los vehículos eléctricos chinos?
- Lear Corporation (LEA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual
- BofA ve potencial limitado en BorgWarner y Lear al rebajar calificación de proveedores automotrices
- ITB Auto to take over idled Italy plant to produce Chinese minicars
- Is Modine on Track to Reach $2B in Data Center Revenues by 2028?
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Copart Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- What's Going On With Palantir Technologies Stock Thursday? - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Lear: Trading For A Discount, But Too Many Unknowns (NYSE:LEA)
- Palantir Hosts Eighth AIPCon. Stays Above 50-Day Line. Is PLTR Stock A Buy?
- Palantir expands five-year partnership with Lear Corporation
- Why Is Allison Transmission (ALSN) Up 1.6% Since Last Earnings Report?
- In Mexican border town, thousands of jobs lost due to Trump tariffs
- Phinia Doing Well Navigating A Complicated Auto Supplier Landscape (NYSE:PHIN)
- Rivian's Q2 Earnings Miss Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Lear declares quarterly cash dividend of $0.77 per share
- AI Stock Spotlight: Palantir Surges on 48% Revenue Growth
Rango diario
105.00 108.55
Rango anual
73.85 113.10
- Cierres anteriores
- 105.15
- Open
- 105.13
- Bid
- 105.89
- Ask
- 106.19
- Low
- 105.00
- High
- 108.55
- Volumen
- 1.260 K
- Cambio diario
- 0.70%
- Cambio mensual
- -2.56%
- Cambio a 6 meses
- 20.10%
- Cambio anual
- -2.68%
