LEA: Lear Corporation

105.41 USD 1.89 (1.76%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LEA fiyatı bugün -1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 104.60 ve Yüksek fiyatı olarak 106.69 aralığında işlem gördü.

Lear Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
104.60 106.69
Yıllık aralık
73.85 113.10
Önceki kapanış
107.30
Açılış
106.69
Satış
105.41
Alış
105.71
Düşük
104.60
Yüksek
106.69
Hacim
1.126 K
Günlük değişim
-1.76%
Aylık değişim
-3.00%
6 aylık değişim
19.55%
Yıllık değişim
-3.12%
21 Eylül, Pazar