Dövizler / LEA
LEA: Lear Corporation
105.41 USD 1.89 (1.76%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LEA fiyatı bugün -1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 104.60 ve Yüksek fiyatı olarak 106.69 aralığında işlem gördü.
Lear Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
104.60 106.69
Yıllık aralık
73.85 113.10
- Önceki kapanış
- 107.30
- Açılış
- 106.69
- Satış
- 105.41
- Alış
- 105.71
- Düşük
- 104.60
- Yüksek
- 106.69
- Hacim
- 1.126 K
- Günlük değişim
- -1.76%
- Aylık değişim
- -3.00%
- 6 aylık değişim
- 19.55%
- Yıllık değişim
- -3.12%
21 Eylül, Pazar