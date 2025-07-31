Devises / LEA
LEA: Lear Corporation
105.41 USD 1.89 (1.76%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LEA a changé de -1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 104.60 et à un maximum de 106.69.
Suivez la dynamique Lear Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LEA Nouvelles
- L’Europe est-elle un précurseur pour les États-Unis concernant les VE chinois?
- Lear Corporation (LEA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual
- Lear à la conférence Morgan Stanley : L’automatisation stimule la croissance
- BofA voit un potentiel limité pour BorgWarner et Lear en dégradant les équipementiers automobiles
- Lear: Trading For A Discount, But Too Many Unknowns (NYSE:LEA)
- Palantir expands five-year partnership with Lear Corporation
- Lear declares quarterly cash dividend of $0.77 per share
- Lear Corp SVP and CFO Cardew sells $492k in company stock
Range quotidien
104.60 106.69
Range Annuel
73.85 113.10
- Clôture Précédente
- 107.30
- Ouverture
- 106.69
- Bid
- 105.41
- Ask
- 105.71
- Plus Bas
- 104.60
- Plus Haut
- 106.69
- Volume
- 1.126 K
- Changement quotidien
- -1.76%
- Changement Mensuel
- -3.00%
- Changement à 6 Mois
- 19.55%
- Changement Annuel
- -3.12%
20 septembre, samedi