LEA: Lear Corporation
107.30 USD 1.41 (1.33%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEA hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.25 bis zu einem Hoch von 107.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lear Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LEA News
Tagesspanne
105.25 107.97
Jahresspanne
73.85 113.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 105.89
- Eröffnung
- 105.93
- Bid
- 107.30
- Ask
- 107.60
- Tief
- 105.25
- Hoch
- 107.97
- Volumen
- 885
- Tagesänderung
- 1.33%
- Monatsänderung
- -1.26%
- 6-Monatsänderung
- 21.70%
- Jahresänderung
- -1.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K