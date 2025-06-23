Валюты / KYN
KYN: Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc
12.23 USD 0.09 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KYN за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.17, а максимальная — 12.37.
Следите за динамикой Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.17 12.37
Годовой диапазон
9.82 13.70
- Предыдущее закрытие
- 12.32
- Open
- 12.32
- Bid
- 12.23
- Ask
- 12.53
- Low
- 12.17
- High
- 12.37
- Объем
- 391
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- -1.13%
- 6-месячное изменение
- -4.45%
- Годовое изменение
- 10.58%
21 сентября, воскресенье