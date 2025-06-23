Währungen / KYN
KYN: Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc
12.21 USD 0.11 (0.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KYN hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.17 bis zu einem Hoch von 12.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.17 12.37
Jahresspanne
9.82 13.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.32
- Eröffnung
- 12.32
- Bid
- 12.21
- Ask
- 12.51
- Tief
- 12.17
- Hoch
- 12.37
- Volumen
- 283
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- -1.29%
- 6-Monatsänderung
- -4.61%
- Jahresänderung
- 10.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K