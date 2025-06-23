Dövizler / KYN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KYN: Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc
12.23 USD 0.09 (0.73%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KYN fiyatı bugün -0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.17 ve Yüksek fiyatı olarak 12.37 aralığında işlem gördü.
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KYN haberleri
- Kayne Anderson Enerji Altyapı Fonu 100 milyon dolarlık tahvil ihraç edecek
- Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund to issue $100 million in notes
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Why NML Delivers: Income, Discount Value, And Long-Term Midstream Growth (NYSE:NML)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- 3-Bucket System For $5,000 Monthly Income, For Early Retirees
- TYG: Renewables Keep Producing Losses, But Strength In Midstream Offsets It
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
- KYN: A Long-Term Midstream Play
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- Rare (Financial) Independence Day Specials: Very Undervalued Blue-Chip 10%+ Yields
- It's July 1 And U.S. Liquids Pipelines Are Raising Rates
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Kayne Anderson (KYN) president Baker buys $314,845 in stock
- Why Lower Inflation Won't Rain On MLP/Midstream’s Parade
- Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund announces board resignation
- NML: Solid Distribution Coverage And Stability In The Face Of Conflicts (NYSE:NML)
Günlük aralık
12.17 12.37
Yıllık aralık
9.82 13.70
- Önceki kapanış
- 12.32
- Açılış
- 12.32
- Satış
- 12.23
- Alış
- 12.53
- Düşük
- 12.17
- Yüksek
- 12.37
- Hacim
- 391
- Günlük değişim
- -0.73%
- Aylık değişim
- -1.13%
- 6 aylık değişim
- -4.45%
- Yıllık değişim
- 10.58%
21 Eylül, Pazar