Валюты / KN
KN: Knowles Corporation
22.19 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KN за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.94, а максимальная — 22.30.
Следите за динамикой Knowles Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KN
Дневной диапазон
21.94 22.30
Годовой диапазон
12.19 22.65
- Предыдущее закрытие
- 22.20
- Open
- 22.20
- Bid
- 22.19
- Ask
- 22.49
- Low
- 21.94
- High
- 22.30
- Объем
- 616
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 5.82%
- 6-месячное изменение
- 46.76%
- Годовое изменение
- 23.41%
