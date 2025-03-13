Dövizler / KN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KN: Knowles Corporation
22.58 USD 0.21 (0.92%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KN fiyatı bugün -0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.12 ve Yüksek fiyatı olarak 22.90 aralığında işlem gördü.
Knowles Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KN haberleri
- Knowles hisseleri 22,31 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Knowles stock hits 52-week high at 22.31 USD
- Knowles stock reaches 52-week high at 21.81 USD
- Knowles at Midwest Ideas Conference: Strategic Transformation Unveiled
- Knowles stock hits 52-week high at 21.38 USD
- Knowles Corp SVP, Perna, sells $1.15m in shares
- Knowles Corp stock hits 52-week high at 20.86 USD
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Knowles Revenue Jumps 8 Percent in Q2
- Knowles Corporation (KN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Knowles Corp Q2 2025 sees earnings beat, stock dips
- Knowles Q2 2025 slides: Revenue and EPS exceed expectations with 7.9% growth
- Knowles Cor earnings beat, revenue topped estimates
- Knowles introduces high-Q ceramic core inductors for critical RF applications
- Valereum and First Class Metals sign MoU to explore mineral tokenization
- Knowles Q2 2025 Preview: The Play Is On Margin Recovery & Momentum (NYSE:KN)
- AEW UK REIT Q1 2025 slides: High-yield strategy delivers 10.5% five-year NAV returns
- Knowles Corp SVP sells shares totaling $95,653
- Aristotle Small Cap Equity Q1 2025 Commentary
- Knowles: Recent Sell-Off Puts Them Back At Interesting Levels (NYSE:KN)
Günlük aralık
22.12 22.90
Yıllık aralık
12.19 23.03
- Önceki kapanış
- 22.79
- Açılış
- 22.82
- Satış
- 22.58
- Alış
- 22.88
- Düşük
- 22.12
- Yüksek
- 22.90
- Hacim
- 1.362 K
- Günlük değişim
- -0.92%
- Aylık değişim
- 7.68%
- 6 aylık değişim
- 49.34%
- Yıllık değişim
- 25.58%
21 Eylül, Pazar