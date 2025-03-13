Währungen / KN
KN: Knowles Corporation
22.79 USD 0.58 (2.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KN hat sich für heute um 2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.34 bis zu einem Hoch von 23.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Knowles Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.34 23.03
Jahresspanne
12.19 23.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.21
- Eröffnung
- 22.48
- Bid
- 22.79
- Ask
- 23.09
- Tief
- 22.34
- Hoch
- 23.03
- Volumen
- 1.058 K
- Tagesänderung
- 2.61%
- Monatsänderung
- 8.68%
- 6-Monatsänderung
- 50.73%
- Jahresänderung
- 26.75%
