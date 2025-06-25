Валюты / KIDS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KIDS: OrthoPediatrics Corp
19.59 USD 0.03 (0.15%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KIDS за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.47, а максимальная — 19.99.
Следите за динамикой OrthoPediatrics Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KIDS
- My family goes on a 12-hour road trip every year. These 13 snacks from Trader Joe's get us through the ride.
- OrthoPediatrics partners with MY01 to advance pediatric trauma care
- OrthoPediatrics appoints Kelly Fischer to board as Terry Schlotterback retires
- Want to live in 10 of the most popular school districts? Be ready to pay double — or quadruple — the price.
- Ayesha Curry says mom guilt is real — but so is her need to keep her own identity
- OrthoPediatrics at Canaccord Conference: Pioneering Pediatric Orthopedics
- Character.AI Gave Up on AGI. Now It’s Selling Stories
- After watching me work from home, my teen got his own clients and made $5,000 in one summer. It helped him find his career path.
- My kids didn't do their summer homework. I don't regret how we spent our break, but I still feel slightly guilty.
- Citizens JMP lowers OrthoPediatrics stock price target to $35 on Q2 results
- OrthoPediatrics price target lowered to $39 by BTIG on mixed results
- OrthoPediatrics (KIDS) Q2 Revenue Up 16%
- OrthoPediatrics (KIDS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- OrthoPediatrics Q2 2025 slides: Revenue up 16%, expanding specialty bracing market
- OrthoPediatrics (KIDS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- OrthoPediatrics expands bracing division with new clinics in US and Ireland
- The millennial case against having baby number 3
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- A TikTok hack claims to help kids retire with $4 million — if their parents can stomach some major sacrifices
- I'm letting my kids sleep in, look at screens, and do absolutely nothing all summer. I want them to enjoy lazy days while they can.
- My 19-year-old is in no rush to get her driver's license. I've had to learn to be OK with that.
- Call it 'The Grateful Divide.' Parents are split on thank-you notes.
- I always say 'yes' when my kids ask to host or attend a sleepover. My parents didn't allow them, and I always felt left out.
- We took our 2 kids on vacation with extended family. There were tense moments, but beautiful times, too.
Дневной диапазон
19.47 19.99
Годовой диапазон
16.95 32.00
- Предыдущее закрытие
- 19.56
- Open
- 19.56
- Bid
- 19.59
- Ask
- 19.89
- Low
- 19.47
- High
- 19.99
- Объем
- 385
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- -7.07%
- 6-месячное изменение
- -19.55%
- Годовое изменение
- -27.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.