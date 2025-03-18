Валюты / KEN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KEN: Kenon Holdings Ltd
43.82 USD 0.41 (0.93%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KEN за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.58, а максимальная — 43.91.
Следите за динамикой Kenon Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KEN
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Kenon Holdings Stock: A Risky Play On Israeli Energy Shortages (NYSE:KEN)
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 47.13 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Plunge This Quarter - Kenon Holdings (NYSE:KEN), ALLETE (NYSE:ALE)
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 45.48 USD
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 39.93 USD
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 37.77 USD
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Kendrick Resources secures option on Zambian copper exploration license
- I’ll create a factual news article based on the press release in the Wall Street Journal style.
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at $36.43
- Constellation Energy Stock Sees RS Rating Improve To 71
- Kenon Holdings Stock: Recent Developments Prompt Assessment Change (NYSE:KEN)
- Hallador Energy, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Arlo Technologies (NYSE:ARLO)
Дневной диапазон
43.58 43.91
Годовой диапазон
26.02 49.99
- Предыдущее закрытие
- 44.23
- Open
- 43.71
- Bid
- 43.82
- Ask
- 44.12
- Low
- 43.58
- High
- 43.91
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- 38.58%
- Годовое изменение
- 56.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.