КотировкиРазделы
Валюты / KEN
Назад в Рынок акций США

KEN: Kenon Holdings Ltd

43.82 USD 0.41 (0.93%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KEN за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.58, а максимальная — 43.91.

Следите за динамикой Kenon Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KEN

Дневной диапазон
43.58 43.91
Годовой диапазон
26.02 49.99
Предыдущее закрытие
44.23
Open
43.71
Bid
43.82
Ask
44.12
Low
43.58
High
43.91
Объем
16
Дневное изменение
-0.93%
Месячное изменение
-0.14%
6-месячное изменение
38.58%
Годовое изменение
56.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.