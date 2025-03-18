FiyatlarBölümler
KEN
KEN: Kenon Holdings Ltd

43.47 USD 0.63 (1.47%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KEN fiyatı bugün 1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.87 ve Yüksek fiyatı olarak 43.49 aralığında işlem gördü.

Kenon Holdings Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
42.87 43.49
Yıllık aralık
26.02 49.99
Önceki kapanış
42.84
Açılış
43.43
Satış
43.47
Alış
43.77
Düşük
42.87
Yüksek
43.49
Hacim
45
Günlük değişim
1.47%
Aylık değişim
-0.93%
6 aylık değişim
37.48%
Yıllık değişim
55.31%
21 Eylül, Pazar