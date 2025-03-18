KurseKategorien
Währungen / KEN
KEN: Kenon Holdings Ltd

42.84 USD 1.31 (3.15%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KEN hat sich für heute um 3.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.79 bis zu einem Hoch von 43.19 gehandelt.

Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen.

Tagesspanne
42.79 43.19
Jahresspanne
26.02 49.99
Vorheriger Schlusskurs
41.53
Eröffnung
43.12
Bid
42.84
Ask
43.14
Tief
42.79
Hoch
43.19
Volumen
26
Tagesänderung
3.15%
Monatsänderung
-2.37%
6-Monatsänderung
35.48%
Jahresänderung
53.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K