Währungen / KEN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KEN: Kenon Holdings Ltd
42.84 USD 1.31 (3.15%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KEN hat sich für heute um 3.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.79 bis zu einem Hoch von 43.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kenon Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEN News
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Kenon Holdings Stock: A Risky Play On Israeli Energy Shortages (NYSE:KEN)
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 47.13 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Plunge This Quarter - Kenon Holdings (NYSE:KEN), ALLETE (NYSE:ALE)
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 45.48 USD
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 39.93 USD
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 37.77 USD
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Kendrick Resources secures option on Zambian copper exploration license
- I’ll create a factual news article based on the press release in the Wall Street Journal style.
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at $36.43
- Constellation Energy Stock Sees RS Rating Improve To 71
- Kenon Holdings Stock: Recent Developments Prompt Assessment Change (NYSE:KEN)
- Hallador Energy, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Arlo Technologies (NYSE:ARLO)
Tagesspanne
42.79 43.19
Jahresspanne
26.02 49.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.53
- Eröffnung
- 43.12
- Bid
- 42.84
- Ask
- 43.14
- Tief
- 42.79
- Hoch
- 43.19
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 3.15%
- Monatsänderung
- -2.37%
- 6-Monatsänderung
- 35.48%
- Jahresänderung
- 53.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K