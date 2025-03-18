货币 / KEN
KEN: Kenon Holdings Ltd
41.81 USD 2.01 (4.59%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KEN汇率已更改-4.59%。当日，交易品种以低点41.52和高点42.13进行交易。
关注Kenon Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEN新闻
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Kenon Holdings Stock: A Risky Play On Israeli Energy Shortages (NYSE:KEN)
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 47.13 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Plunge This Quarter - Kenon Holdings (NYSE:KEN), ALLETE (NYSE:ALE)
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 45.48 USD
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 39.93 USD
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 37.77 USD
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Kendrick Resources secures option on Zambian copper exploration license
- I’ll create a factual news article based on the press release in the Wall Street Journal style.
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at $36.43
- Constellation Energy Stock Sees RS Rating Improve To 71
- Kenon Holdings Stock: Recent Developments Prompt Assessment Change (NYSE:KEN)
- Hallador Energy, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Arlo Technologies (NYSE:ARLO)
日范围
41.52 42.13
年范围
26.02 49.99
- 前一天收盘价
- 43.82
- 开盘价
- 42.03
- 卖价
- 41.81
- 买价
- 42.11
- 最低价
- 41.52
- 最高价
- 42.13
- 交易量
- 18
- 日变化
- -4.59%
- 月变化
- -4.72%
- 6个月变化
- 32.23%
- 年变化
- 49.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值