CotationsSections
Devises / KEN
Retour à Actions

KEN: Kenon Holdings Ltd

43.47 USD 0.63 (1.47%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KEN a changé de 1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.87 et à un maximum de 43.49.

Suivez la dynamique Kenon Holdings Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KEN Nouvelles

Range quotidien
42.87 43.49
Range Annuel
26.02 49.99
Clôture Précédente
42.84
Ouverture
43.43
Bid
43.47
Ask
43.77
Plus Bas
42.87
Plus Haut
43.49
Volume
45
Changement quotidien
1.47%
Changement Mensuel
-0.93%
Changement à 6 Mois
37.48%
Changement Annuel
55.31%
20 septembre, samedi