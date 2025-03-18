通貨 / KEN
KEN: Kenon Holdings Ltd
42.84 USD 1.31 (3.15%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KENの今日の為替レートは、3.15%変化しました。日中、通貨は1あたり42.79の安値と43.19の高値で取引されました。
Kenon Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KEN News
1日のレンジ
42.79 43.19
1年のレンジ
26.02 49.99
- 以前の終値
- 41.53
- 始値
- 43.12
- 買値
- 42.84
- 買値
- 43.14
- 安値
- 42.79
- 高値
- 43.19
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- 3.15%
- 1ヶ月の変化
- -2.37%
- 6ヶ月の変化
- 35.48%
- 1年の変化
- 53.05%
