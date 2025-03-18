クォートセクション
KEN: Kenon Holdings Ltd

42.84 USD 1.31 (3.15%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KENの今日の為替レートは、3.15%変化しました。日中、通貨は1あたり42.79の安値と43.19の高値で取引されました。

Kenon Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42.79 43.19
1年のレンジ
26.02 49.99
以前の終値
41.53
始値
43.12
買値
42.84
買値
43.14
安値
42.79
高値
43.19
出来高
26
1日の変化
3.15%
1ヶ月の変化
-2.37%
6ヶ月の変化
35.48%
1年の変化
53.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K