Divisas / KEN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KEN: Kenon Holdings Ltd
41.53 USD 2.29 (5.23%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KEN de hoy ha cambiado un -5.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.52, mientras que el máximo ha alcanzado 42.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kenon Holdings Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEN News
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Kenon Holdings Stock: A Risky Play On Israeli Energy Shortages (NYSE:KEN)
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 47.13 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Plunge This Quarter - Kenon Holdings (NYSE:KEN), ALLETE (NYSE:ALE)
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 45.48 USD
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 39.93 USD
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at 37.77 USD
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Kendrick Resources secures option on Zambian copper exploration license
- I’ll create a factual news article based on the press release in the Wall Street Journal style.
- Kenon Holdings stock hits 52-week high at $36.43
- Constellation Energy Stock Sees RS Rating Improve To 71
- Kenon Holdings Stock: Recent Developments Prompt Assessment Change (NYSE:KEN)
- Hallador Energy, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Arlo Technologies (NYSE:ARLO)
Rango diario
41.52 42.13
Rango anual
26.02 49.99
- Cierres anteriores
- 43.82
- Open
- 42.03
- Bid
- 41.53
- Ask
- 41.83
- Low
- 41.52
- High
- 42.13
- Volumen
- 53
- Cambio diario
- -5.23%
- Cambio mensual
- -5.36%
- Cambio a 6 meses
- 31.34%
- Cambio anual
- 48.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B