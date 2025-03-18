Moedas / KEN
KEN: Kenon Holdings Ltd
42.96 USD 1.43 (3.44%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KEN para hoje mudou para 3.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.79 e o mais alto foi 43.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Kenon Holdings Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KEN Notícias
Faixa diária
42.79 43.19
Faixa anual
26.02 49.99
- Fechamento anterior
- 41.53
- Open
- 43.12
- Bid
- 42.96
- Ask
- 43.26
- Low
- 42.79
- High
- 43.19
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 3.44%
- Mudança mensal
- -2.10%
- Mudança de 6 meses
- 35.86%
- Mudança anual
- 53.48%
