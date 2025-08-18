КотировкиРазделы
JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF

56.87 USD 0.05 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JEPI за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.81, а максимальная — 57.04.

Следите за динамикой JPMorgan Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
56.81 57.04
Годовой диапазон
49.94 60.88
Предыдущее закрытие
56.92
Open
57.01
Bid
56.87
Ask
57.17
Low
56.81
High
57.04
Объем
4.476 K
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.64%
6-месячное изменение
0.48%
Годовое изменение
-3.81%
