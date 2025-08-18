Валюты / JEPI
JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF
56.87 USD 0.05 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JEPI за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.81, а максимальная — 57.04.
Следите за динамикой JPMorgan Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
56.81 57.04
Годовой диапазон
49.94 60.88
- Предыдущее закрытие
- 56.92
- Open
- 57.01
- Bid
- 56.87
- Ask
- 57.17
- Low
- 56.81
- High
- 57.04
- Объем
- 4.476 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- 0.48%
- Годовое изменение
- -3.81%
21 сентября, воскресенье