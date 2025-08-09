Währungen / JEPI
JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF
56.89 USD 0.03 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JEPI hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.81 bis zu einem Hoch von 57.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan Equity Premium Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
56.81 57.04
Jahresspanne
49.94 60.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.92
- Eröffnung
- 57.01
- Bid
- 56.89
- Ask
- 57.19
- Tief
- 56.81
- Hoch
- 57.04
- Volumen
- 3.747 K
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 0.67%
- 6-Monatsänderung
- 0.51%
- Jahresänderung
- -3.77%
