KurseKategorien
Währungen / JEPI
Zurück zum Aktien

JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF

56.89 USD 0.03 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JEPI hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.81 bis zu einem Hoch von 57.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMorgan Equity Premium Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JEPI News

Tagesspanne
56.81 57.04
Jahresspanne
49.94 60.88
Vorheriger Schlusskurs
56.92
Eröffnung
57.01
Bid
56.89
Ask
57.19
Tief
56.81
Hoch
57.04
Volumen
3.747 K
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
0.67%
6-Monatsänderung
0.51%
Jahresänderung
-3.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K