Devises / JEPI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF
56.87 USD 0.05 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JEPI a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.81 et à un maximum de 57.04.
Suivez la dynamique JPMorgan Equity Premium Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JEPI Nouvelles
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- Is JEPI Silently Eroding Your Wealth? (NYSEARCA:JEPI)
- PAPI: Lackluster Results Continue Mostly As Expected (NYSEARCA:PAPI)
- SPYI V. JEPI: This NEOS Fund Is Just Better Constructed (BATS:SPYI)
- A 25-bp Fed Rate Cut Already Baked in on Wall Street? ETFs to Play
- SPYI: This Covered Call ETF Is Not What You Think It Is, It's Worse (BATS:SPYI)
- SPYI: Smart And Income-Rich Way To Invest In The S&P 500 (BATS:SPYI)
- JEPI: Left Behind Again (NYSEARCA:JEPI)
- ULTY: 100%+ Yield That Has To Be Ignored
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- JEPI: Lower, Unpredictable Payouts (NYSEARCA:JEPI)
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- SPYI's 3-Year Milestone: Dominating S&P 500 Covered Call ETFs With Superior Returns And Tax Efficiency (BATS:SPYI)
- IDUB: Unconvincing Ex-U.S. Derivative Income ETF (BATS:IDUB)
- BIGY: Targeted 12% Distribution With Options Strategy (NYSEARCA:BIGY)
- JEPI: 2 Reasons To Buy It Right Now (NYSEARCA:JEPI)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- DIVO ETF: Built For Retirement's Most Dangerous Risk (NYSEARCA:DIVO)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- JEPI Vs. GPIX: NAV Erosion Risk And Tax-Efficiency Comparison (NASDAQ:GPIX)
- 2025’s Rally Meets Reality: Why Equity Premium Strategies Still Matter
Range quotidien
56.81 57.04
Range Annuel
49.94 60.88
- Clôture Précédente
- 56.92
- Ouverture
- 57.01
- Bid
- 56.87
- Ask
- 57.17
- Plus Bas
- 56.81
- Plus Haut
- 57.04
- Volume
- 4.476 K
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- 0.64%
- Changement à 6 Mois
- 0.48%
- Changement Annuel
- -3.81%
20 septembre, samedi