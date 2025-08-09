通貨 / JEPI
JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF
56.92 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JEPIの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり56.87の安値と57.03の高値で取引されました。
JPMorgan Equity Premium Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
56.87 57.03
1年のレンジ
49.94 60.88
- 以前の終値
- 56.91
- 始値
- 57.00
- 買値
- 56.92
- 買値
- 57.22
- 安値
- 56.87
- 高値
- 57.03
- 出来高
- 4.626 K
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 0.73%
- 6ヶ月の変化
- 0.57%
- 1年の変化
- -3.72%
