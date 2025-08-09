クォートセクション
通貨 / JEPI
JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF

56.92 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JEPIの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり56.87の安値と57.03の高値で取引されました。

JPMorgan Equity Premium Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
56.87 57.03
1年のレンジ
49.94 60.88
以前の終値
56.91
始値
57.00
買値
56.92
買値
57.22
安値
56.87
高値
57.03
出来高
4.626 K
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
0.73%
6ヶ月の変化
0.57%
1年の変化
-3.72%
