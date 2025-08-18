Dövizler / JEPI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF
56.87 USD 0.05 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JEPI fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.81 ve Yüksek fiyatı olarak 57.04 aralığında işlem gördü.
JPMorgan Equity Premium Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JEPI haberleri
- $750K Portfolio Is All You Need For Retirement
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- Is JEPI Silently Eroding Your Wealth? (NYSEARCA:JEPI)
- PAPI: Lackluster Results Continue Mostly As Expected (NYSEARCA:PAPI)
- SPYI V. JEPI: This NEOS Fund Is Just Better Constructed (BATS:SPYI)
- A 25-bp Fed Rate Cut Already Baked in on Wall Street? ETFs to Play
- SPYI: This Covered Call ETF Is Not What You Think It Is, It's Worse (BATS:SPYI)
- SPYI: Smart And Income-Rich Way To Invest In The S&P 500 (BATS:SPYI)
- JEPI: Left Behind Again (NYSEARCA:JEPI)
- ULTY: 100%+ Yield That Has To Be Ignored
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- JEPI: Lower, Unpredictable Payouts (NYSEARCA:JEPI)
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- SPYI's 3-Year Milestone: Dominating S&P 500 Covered Call ETFs With Superior Returns And Tax Efficiency (BATS:SPYI)
- IDUB: Unconvincing Ex-U.S. Derivative Income ETF (BATS:IDUB)
- BIGY: Targeted 12% Distribution With Options Strategy (NYSEARCA:BIGY)
- JEPI: 2 Reasons To Buy It Right Now (NYSEARCA:JEPI)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- DIVO ETF: Built For Retirement's Most Dangerous Risk (NYSEARCA:DIVO)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- JEPI Vs. GPIX: NAV Erosion Risk And Tax-Efficiency Comparison (NASDAQ:GPIX)
Günlük aralık
56.81 57.04
Yıllık aralık
49.94 60.88
- Önceki kapanış
- 56.92
- Açılış
- 57.01
- Satış
- 56.87
- Alış
- 57.17
- Düşük
- 56.81
- Yüksek
- 57.04
- Hacim
- 4.476 K
- Günlük değişim
- -0.09%
- Aylık değişim
- 0.64%
- 6 aylık değişim
- 0.48%
- Yıllık değişim
- -3.81%
21 Eylül, Pazar