КотировкиРазделы
Валюты / IPAR
Назад в Рынок акций США

IPAR: Inter Parfums Inc

105.00 USD 1.18 (1.11%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IPAR за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.87, а максимальная — 106.60.

Следите за динамикой Inter Parfums Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IPAR

Дневной диапазон
103.87 106.60
Годовой диапазон
97.65 148.15
Предыдущее закрытие
106.18
Open
105.97
Bid
105.00
Ask
105.30
Low
103.87
High
106.60
Объем
943
Дневное изменение
-1.11%
Месячное изменение
-8.30%
6-месячное изменение
-7.50%
Годовое изменение
-18.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.