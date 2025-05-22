Валюты / IPAR
IPAR: Inter Parfums Inc
105.00 USD 1.18 (1.11%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPAR за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.87, а максимальная — 106.60.
Следите за динамикой Inter Parfums Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IPAR
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Will Interparfums' Fragrance Portfolio & Strategies Fuel Growth?
- Interparfums' Scent Of Opportunity (NASDAQ:IPAR)
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Investing in Interparfums (IPAR)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Inter Parfums Q2 2025 earnings miss expectations
- Interparfums Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 2% Y/Y
- Interparfums (IPAR) Q2 EPS Falls 13%
- Inter Parfums earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
- Interparfums (IPAR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Estee Lauder: A Recovery Play With Limited Upside Potential (NYSE:EL)
- SCHD ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Coty announces board changes with resignation and new lead director appointment
- e.l.f. Beauty: Market Share Dominance, Innovation, And Acquisitions Should Drive Growth
- Interparfums: Seems Like A Good Time For A Downgrade (NASDAQ:IPAR)
- Interparfums (IPAR) director Harrison sells $53,584 in stock
- Coty stock steady as Jefferies reiterates buy rating amid sale rumors
- CoverGirl parent Coty exploring sale, WWD reports
- Interparfums exec VP Philippe Santi sells shares for $278,509
- Piper Sandler remains positive on beauty stocks amid sector trends
- Piper Sandler maintains Overweight on Inter Parfums stock
Дневной диапазон
103.87 106.60
Годовой диапазон
97.65 148.15
- Предыдущее закрытие
- 106.18
- Open
- 105.97
- Bid
- 105.00
- Ask
- 105.30
- Low
- 103.87
- High
- 106.60
- Объем
- 943
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -8.30%
- 6-месячное изменение
- -7.50%
- Годовое изменение
- -18.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.