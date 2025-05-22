KurseKategorien
Währungen / IPAR
Zurück zum Aktien

IPAR: Inter Parfums Inc

104.17 USD 0.68 (0.66%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IPAR hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.00 bis zu einem Hoch von 104.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inter Parfums Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IPAR News

Tagesspanne
103.00 104.86
Jahresspanne
97.65 148.15
Vorheriger Schlusskurs
103.49
Eröffnung
103.91
Bid
104.17
Ask
104.47
Tief
103.00
Hoch
104.86
Volumen
1.182 K
Tagesänderung
0.66%
Monatsänderung
-9.02%
6-Monatsänderung
-8.23%
Jahresänderung
-19.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K