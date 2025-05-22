Währungen / IPAR
IPAR: Inter Parfums Inc
104.17 USD 0.68 (0.66%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IPAR hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.00 bis zu einem Hoch von 104.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inter Parfums Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IPAR News
Tagesspanne
103.00 104.86
Jahresspanne
97.65 148.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.49
- Eröffnung
- 103.91
- Bid
- 104.17
- Ask
- 104.47
- Tief
- 103.00
- Hoch
- 104.86
- Volumen
- 1.182 K
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- -9.02%
- 6-Monatsänderung
- -8.23%
- Jahresänderung
- -19.56%
