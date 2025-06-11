CotationsSections
Devises / IPAR
IPAR: Inter Parfums Inc

101.41 USD 2.76 (2.65%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IPAR a changé de -2.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.77 et à un maximum de 104.45.

Suivez la dynamique Inter Parfums Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
100.77 104.45
Range Annuel
97.65 148.15
Clôture Précédente
104.17
Ouverture
103.72
Bid
101.41
Ask
101.71
Plus Bas
100.77
Plus Haut
104.45
Volume
718
Changement quotidien
-2.65%
Changement Mensuel
-11.43%
Changement à 6 Mois
-10.66%
Changement Annuel
-21.69%
