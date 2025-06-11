Devises / IPAR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IPAR: Inter Parfums Inc
101.41 USD 2.76 (2.65%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IPAR a changé de -2.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.77 et à un maximum de 104.45.
Suivez la dynamique Inter Parfums Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPAR Nouvelles
- Oddity Tech: AI In Beauty, At A Tech Valuation (NASDAQ:ODD)
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Will Interparfums' Fragrance Portfolio & Strategies Fuel Growth?
- Interparfums' Scent Of Opportunity (NASDAQ:IPAR)
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Investing in Interparfums (IPAR)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Inter Parfums Q2 2025 earnings miss expectations
- Interparfums Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 2% Y/Y
- Interparfums (IPAR) Q2 EPS Falls 13%
- Inter Parfums earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
- Interparfums (IPAR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Estee Lauder: A Recovery Play With Limited Upside Potential (NYSE:EL)
- SCHD ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Coty announces board changes with resignation and new lead director appointment
- e.l.f. Beauty: Market Share Dominance, Innovation, And Acquisitions Should Drive Growth
- Interparfums: Seems Like A Good Time For A Downgrade (NASDAQ:IPAR)
- Interparfums (IPAR) director Harrison sells $53,584 in stock
- Coty stock steady as Jefferies reiterates buy rating amid sale rumors
- CoverGirl parent Coty exploring sale, WWD reports
- Interparfums exec VP Philippe Santi sells shares for $278,509
Range quotidien
100.77 104.45
Range Annuel
97.65 148.15
- Clôture Précédente
- 104.17
- Ouverture
- 103.72
- Bid
- 101.41
- Ask
- 101.71
- Plus Bas
- 100.77
- Plus Haut
- 104.45
- Volume
- 718
- Changement quotidien
- -2.65%
- Changement Mensuel
- -11.43%
- Changement à 6 Mois
- -10.66%
- Changement Annuel
- -21.69%
20 septembre, samedi