IPAR: Inter Parfums Inc
103.49 USD 1.51 (1.44%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IPAR de hoy ha cambiado un -1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 103.31, mientras que el máximo ha alcanzado 106.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inter Parfums Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPAR News
Rango diario
103.31 106.58
Rango anual
97.65 148.15
- Cierres anteriores
- 105.00
- Open
- 105.00
- Bid
- 103.49
- Ask
- 103.79
- Low
- 103.31
- High
- 106.58
- Volumen
- 1.201 K
- Cambio diario
- -1.44%
- Cambio mensual
- -9.62%
- Cambio a 6 meses
- -8.83%
- Cambio anual
- -20.08%
