Dövizler / IPAR
IPAR: Inter Parfums Inc
101.41 USD 2.76 (2.65%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IPAR fiyatı bugün -2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.77 ve Yüksek fiyatı olarak 104.45 aralığında işlem gördü.
Inter Parfums Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
100.77 104.45
Yıllık aralık
97.65 148.15
- Önceki kapanış
- 104.17
- Açılış
- 103.72
- Satış
- 101.41
- Alış
- 101.71
- Düşük
- 100.77
- Yüksek
- 104.45
- Hacim
- 718
- Günlük değişim
- -2.65%
- Aylık değişim
- -11.43%
- 6 aylık değişim
- -10.66%
- Yıllık değişim
- -21.69%
21 Eylül, Pazar