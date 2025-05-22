货币 / IPAR
IPAR: Inter Parfums Inc
106.02 USD 1.02 (0.97%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IPAR汇率已更改0.97%。当日，交易品种以低点104.90和高点106.58进行交易。
关注Inter Parfums Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IPAR新闻
日范围
104.90 106.58
年范围
97.65 148.15
- 前一天收盘价
- 105.00
- 开盘价
- 105.00
- 卖价
- 106.02
- 买价
- 106.32
- 最低价
- 104.90
- 最高价
- 106.58
- 交易量
- 587
- 日变化
- 0.97%
- 月变化
- -7.41%
- 6个月变化
- -6.60%
- 年变化
- -18.13%
