IPAR: Inter Parfums Inc
101.41 USD 2.76 (2.65%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IPAR ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.77 e ad un massimo di 104.45.
Segui le dinamiche di Inter Parfums Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IPAR News
Intervallo Giornaliero
100.77 104.45
Intervallo Annuale
97.65 148.15
- Chiusura Precedente
- 104.17
- Apertura
- 103.72
- Bid
- 101.41
- Ask
- 101.71
- Minimo
- 100.77
- Massimo
- 104.45
- Volume
- 718
- Variazione giornaliera
- -2.65%
- Variazione Mensile
- -11.43%
- Variazione Semestrale
- -10.66%
- Variazione Annuale
- -21.69%
20 settembre, sabato