IPAR: Inter Parfums Inc

101.41 USD 2.76 (2.65%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IPAR ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.77 e ad un massimo di 104.45.

Segui le dinamiche di Inter Parfums Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
100.77 104.45
Intervallo Annuale
97.65 148.15
Chiusura Precedente
104.17
Apertura
103.72
Bid
101.41
Ask
101.71
Minimo
100.77
Massimo
104.45
Volume
718
Variazione giornaliera
-2.65%
Variazione Mensile
-11.43%
Variazione Semestrale
-10.66%
Variazione Annuale
-21.69%
20 settembre, sabato