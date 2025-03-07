КотировкиРазделы
Валюты / IDT
IDT: IDT Corporation Class B

66.24 USD 0.14 (0.21%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IDT за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.84, а максимальная — 66.97.

Следите за динамикой IDT Corporation Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
65.84 66.97
Годовой диапазон
37.45 71.06
Предыдущее закрытие
66.38
Open
66.52
Bid
66.24
Ask
66.54
Low
65.84
High
66.97
Объем
215
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
4.10%
6-месячное изменение
29.10%
Годовое изменение
75.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.