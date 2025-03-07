Валюты / IDT
IDT: IDT Corporation Class B
66.24 USD 0.14 (0.21%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IDT за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.84, а максимальная — 66.97.
Следите за динамикой IDT Corporation Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IDT
Дневной диапазон
65.84 66.97
Годовой диапазон
37.45 71.06
- Предыдущее закрытие
- 66.38
- Open
- 66.52
- Bid
- 66.24
- Ask
- 66.54
- Low
- 65.84
- High
- 66.97
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 4.10%
- 6-месячное изменение
- 29.10%
- Годовое изменение
- 75.75%
