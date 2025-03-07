CotationsSections
Devises / IDT
Retour à Actions

IDT: IDT Corporation Class B

66.83 USD 1.03 (1.52%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IDT a changé de -1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.11 et à un maximum de 68.48.

Suivez la dynamique IDT Corporation Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDT Nouvelles

Range quotidien
66.11 68.48
Range Annuel
37.45 71.06
Clôture Précédente
67.86
Ouverture
67.92
Bid
66.83
Ask
67.13
Plus Bas
66.11
Plus Haut
68.48
Volume
397
Changement quotidien
-1.52%
Changement Mensuel
5.03%
Changement à 6 Mois
30.25%
Changement Annuel
77.31%
20 septembre, samedi