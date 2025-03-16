Divisas / IDT
IDT: IDT Corporation Class B
66.74 USD 0.50 (0.75%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IDT de hoy ha cambiado un 0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.32, mientras que el máximo ha alcanzado 68.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas IDT Corporation Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IDT News
- IDT Corporation en conferencia Sidoti: Crecimiento estratégico y rentabilidad
- IDT Corporation en la Conferencia Sidoti Small Cap: Crecimiento estratégico y rentabilidad
- IDT Corporation at Sidoti Small Cap Conference: Strategic Growth and Profitability
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Meta Platforms, Shopify, IDT and Nathan's Famous
- Top Stock Reports for Amazon.com, Meta Platforms & Shopify
- DoorDash Leads 10 Top-Notch Stocks Onto IBD Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, More
- Circle Internet, Heico, Cloudflare Among 10 New Stocks On IBD's Premier Watchlists
- Independent retailers see 3.5% same-store sales growth in June
- Rubrik, Shopify, Nasdaq Among IBD's Version Of The Magnificent Seven
- IDT stock reaches all-time high of 69.77 USD
- IDT Q3 2025 presentation: High-growth segments drive margin expansion
- Idt corp director Cosentino sells $53624 in stock
- IDT at East Coast IDEAS Conference: Strategic Growth and Shareholder Value
- IDT Corporation to Present at East Coast IDEAS Investor Conference
- NRSInsights’ May 2025 Retail Same-Store Sales Report
- IDT stock soars to 52-week high, reaching $63.55
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- IDT Corporation (IDT) Q3 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: IDT Corporation’s Q2 2025 growth fuels optimism
- IDT Corporation Reports Third Quarter 2025 Results
- IDT Corporation to Report Third Quarter 2025 Results
- IDT stock soars to 52-week high, reaching $62.54
- IDT stock soars to 52-week high, reaching $62.18
- IDT Stock Q2 Earnings: Solid Execution Deserves A Higher Valuation (NYSE:IDT)
Rango diario
66.32 68.42
Rango anual
37.45 71.06
- Cierres anteriores
- 66.24
- Open
- 67.24
- Bid
- 66.74
- Ask
- 67.04
- Low
- 66.32
- High
- 68.42
- Volumen
- 217
- Cambio diario
- 0.75%
- Cambio mensual
- 4.89%
- Cambio a 6 meses
- 30.07%
- Cambio anual
- 77.08%
