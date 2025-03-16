CotizacionesSecciones
IDT: IDT Corporation Class B

66.74 USD 0.50 (0.75%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IDT de hoy ha cambiado un 0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.32, mientras que el máximo ha alcanzado 68.42.

Rango diario
66.32 68.42
Rango anual
37.45 71.06
Cierres anteriores
66.24
Open
67.24
Bid
66.74
Ask
67.04
Low
66.32
High
68.42
Volumen
217
Cambio diario
0.75%
Cambio mensual
4.89%
Cambio a 6 meses
30.07%
Cambio anual
77.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B