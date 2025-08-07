Валюты / ICE
ICE: Intercontinental Exchange Inc
171.39 USD 0.79 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICE за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 170.25, а максимальная — 171.87.
Следите за динамикой Intercontinental Exchange Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ICE
Дневной диапазон
170.25 171.87
Годовой диапазон
142.29 187.38
- Предыдущее закрытие
- 172.18
- Open
- 171.31
- Bid
- 171.39
- Ask
- 171.69
- Low
- 170.25
- High
- 171.87
- Объем
- 4.833 K
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -2.78%
- 6-месячное изменение
- -0.44%
- Годовое изменение
- 6.45%
