ICE: Intercontinental Exchange Inc
169.77 USD 1.27 (0.74%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ICE fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 168.97 ve Yüksek fiyatı olarak 171.53 aralığında işlem gördü.
Intercontinental Exchange Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
168.97 171.53
Yıllık aralık
142.29 187.38
- Önceki kapanış
- 171.04
- Açılış
- 171.09
- Satış
- 169.77
- Alış
- 170.07
- Düşük
- 168.97
- Yüksek
- 171.53
- Hacim
- 4.628 K
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- -3.70%
- 6 aylık değişim
- -1.38%
- Yıllık değişim
- 5.44%
21 Eylül, Pazar