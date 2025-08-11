FiyatlarBölümler
ICE: Intercontinental Exchange Inc

169.77 USD 1.27 (0.74%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ICE fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 168.97 ve Yüksek fiyatı olarak 171.53 aralığında işlem gördü.

Intercontinental Exchange Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
168.97 171.53
Yıllık aralık
142.29 187.38
Önceki kapanış
171.04
Açılış
171.09
Satış
169.77
Alış
170.07
Düşük
168.97
Yüksek
171.53
Hacim
4.628 K
Günlük değişim
-0.74%
Aylık değişim
-3.70%
6 aylık değişim
-1.38%
Yıllık değişim
5.44%
21 Eylül, Pazar