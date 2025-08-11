통화 / ICE
ICE: Intercontinental Exchange Inc
169.77 USD 1.27 (0.74%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ICE 환율이 오늘 -0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 168.97이고 고가는 171.53이었습니다.
Intercontinental Exchange Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ICE News
- 로드 힐 오브 오어포드, ICE 이사회 합류
- Lord Hill of Oareford joins ICE board of directors
- OTC Markets Group, ICE 데이터 피드 통해 데이터 접근성 확대
- OTC Markets Group extends data reach via ICE Consolidated Feed
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Regulators Consider 24/7 Trading. Here's What Investors Need to Know
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- ICE reports 13% rise in total open interest for August 2025
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Intercontinental Exchange: Diversified Operations And Earnings Resilience (NYSE:ICE)
- Bakkt Holdings updates on MHT stake, customer offboarding, and custody plans
- Intercontinental Exchange Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold?
- NDAQ Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Buy?
- CME Group Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold CME Stock?
- CBOE Stock Rises 26.1% YTD: A Signal for Investors to Hold Tight?
- US tariffs behind surge in global Arabica prices, Brazil exporters group says
- Zacks Industry Outlook Highlights S&P Global, Intercontinental Exchange, CME, Nasdaq and Cboe Global Markets
- 5 Securities & Exchanges Stocks to Track as Industry Dynamics Evolve
- Miami International: Not Trading This Exchange Yet (NYSE:MIAX)
- Investors bid up for Bullish’s IPO as the CoinDesk parent gets set to go public
- OTC Markets Stock Is A Fantastic Investment To Buy On Pullbacks (OTCMKTS:OTCM)
- LGI: A Solid Global CEF That Could Be Safer Than The Equity Indices (Upgrade) (NYSE:LGI)
- Hartree in talks to buy major cocoa trader Touton, sources say
일일 변동 비율
168.97 171.53
년간 변동
142.29 187.38
- 이전 종가
- 171.04
- 시가
- 171.09
- Bid
- 169.77
- Ask
- 170.07
- 저가
- 168.97
- 고가
- 171.53
- 볼륨
- 4.628 K
- 일일 변동
- -0.74%
- 월 변동
- -3.70%
- 6개월 변동
- -1.38%
- 년간 변동율
- 5.44%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K