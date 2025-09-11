КотировкиРазделы
IBM
IBM: International Business Machines Corporation

257.56 USD 1.31 (0.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IBM за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 254.41, а максимальная — 257.93.

Следите за динамикой International Business Machines Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости IBM

Дневной диапазон
254.41 257.93
Годовой диапазон
204.07 296.16
Предыдущее закрытие
256.25
Open
255.83
Bid
257.56
Ask
257.86
Low
254.41
High
257.93
Объем
4.106 K
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
7.32%
6-месячное изменение
3.99%
Годовое изменение
16.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.