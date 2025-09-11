Валюты / IBM
IBM: International Business Machines Corporation
257.56 USD 1.31 (0.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBM за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 254.41, а максимальная — 257.93.
Следите за динамикой International Business Machines Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
254.41 257.93
Годовой диапазон
204.07 296.16
- Предыдущее закрытие
- 256.25
- Open
- 255.83
- Bid
- 257.56
- Ask
- 257.86
- Low
- 254.41
- High
- 257.93
- Объем
- 4.106 K
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 7.32%
- 6-месячное изменение
- 3.99%
- Годовое изменение
- 16.82%
