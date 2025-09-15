통화 / IBM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IBM: International Business Machines Corporation
266.39 USD 1.29 (0.49%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IBM 환율이 오늘 0.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 263.64이고 고가는 267.87이었습니다.
International Business Machines Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBM News
- Microsoft Stock (NASDAQ:MSFT) Gains: Morale at an “All-Time Low.” - TipRanks.com
- IBM Stock: Buy or Sell?
- 뉴욕 증시, 3대지수 사상 최고가 지속…반도체 급등에 필라델피아반도체지수 3.60% 상승, 엔비디아와 인텔이 지수를 이끌며 반도체 불장 증명 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- Better Quantum Computing Stock: IonQ vs. IBM
- Can IBM's Focus on Quantum Computing be a Key Differentiator?
- Where Are We Now (NYSEARCA:GLD)
- 후지쯔(6702 JP)-일본IBM, 생성AI·클라우드·헬스케어 전략 협업
- Accenture Doesn’t Deserve Such Irrational Gloom (Upgrade) (NYSE:ACN)
- Quantum Computing Is the Missing Piece for AI, and These Stocks Could Benefit Most
- Is IBM the Best Quantum Computing Stock?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- I'm the head of VC at IBM. My day includes 10 miles with my doodles, sign language, and meetings with startups.
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- IT 하드웨어, 번스타인에 따르면 ’인텔리전스 혁명’ 시대 진입
- IT hardware enters the ‘Intelligence Revolution,’ Bernstein says
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Should You Forget BigBear.ai and Buy 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Right Now?
- [뉴욕증시] S&P500·나스닥 최고치 경신…테슬라 3.6% 상승
- IBM (IBM) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Is Advanced Micro Devices Stock (AMD) a Buy after the Recent Slide? AI Analyst Says Yes - TipRanks.com
일일 변동 비율
263.64 267.87
년간 변동
204.07 296.16
- 이전 종가
- 265.10
- 시가
- 266.40
- Bid
- 266.39
- Ask
- 266.69
- 저가
- 263.64
- 고가
- 267.87
- 볼륨
- 8.848 K
- 일일 변동
- 0.49%
- 월 변동
- 11.00%
- 6개월 변동
- 7.55%
- 년간 변동율
- 20.82%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K