Dövizler / IBM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IBM: International Business Machines Corporation
266.55 USD 1.45 (0.55%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IBM fiyatı bugün 0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 263.64 ve Yüksek fiyatı olarak 267.87 aralığında işlem gördü.
International Business Machines Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBM haberleri
- The “Productivity Paradox” Is About to Break – Here’s How to Profit
- Prediction: 1 Stock That'll Be Worth More Than Oracle 5 Years From Now
- What Is One of the Best Quantum Computing Stocks to Buy Now?
- Microsoft Stock (NASDAQ:MSFT) Gains: Morale at an “All-Time Low.” - TipRanks.com
- IBM Stock: Buy or Sell?
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- Better Quantum Computing Stock: IonQ vs. IBM
- Can IBM's Focus on Quantum Computing be a Key Differentiator?
- Where Are We Now (NYSEARCA:GLD)
- Accenture Doesn’t Deserve Such Irrational Gloom (Upgrade) (NYSE:ACN)
- Quantum Computing Is the Missing Piece for AI, and These Stocks Could Benefit Most
- Is IBM the Best Quantum Computing Stock?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- I'm the head of VC at IBM. My day includes 10 miles with my doodles, sign language, and meetings with startups.
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- BT donanımı ’Zeka Devrimi’ne giriyor, Bernstein söylüyor
- IT hardware enters the ‘Intelligence Revolution,’ Bernstein says
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Should You Forget BigBear.ai and Buy 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Right Now?
- IBM (IBM) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Is Advanced Micro Devices Stock (AMD) a Buy after the Recent Slide? AI Analyst Says Yes - TipRanks.com
Günlük aralık
263.64 267.87
Yıllık aralık
204.07 296.16
- Önceki kapanış
- 265.10
- Açılış
- 266.40
- Satış
- 266.55
- Alış
- 266.85
- Düşük
- 263.64
- Yüksek
- 267.87
- Hacim
- 12.673 K
- Günlük değişim
- 0.55%
- Aylık değişim
- 11.06%
- 6 aylık değişim
- 7.62%
- Yıllık değişim
- 20.90%
21 Eylül, Pazar