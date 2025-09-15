FiyatlarBölümler
IBM
IBM: International Business Machines Corporation

266.55 USD 1.45 (0.55%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IBM fiyatı bugün 0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 263.64 ve Yüksek fiyatı olarak 267.87 aralığında işlem gördü.

International Business Machines Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
263.64 267.87
Yıllık aralık
204.07 296.16
Önceki kapanış
265.10
Açılış
266.40
Satış
266.55
Alış
266.85
Düşük
263.64
Yüksek
267.87
Hacim
12.673 K
Günlük değişim
0.55%
Aylık değişim
11.06%
6 aylık değişim
7.62%
Yıllık değişim
20.90%
21 Eylül, Pazar