HXL: Hexcel Corporation

62.65 USD 0.54 (0.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HXL за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.15, а максимальная — 62.99.

Следите за динамикой Hexcel Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
62.15 62.99
Годовой диапазон
45.27 71.05
Предыдущее закрытие
62.11
Open
62.28
Bid
62.65
Ask
62.95
Low
62.15
High
62.99
Объем
1.089 K
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
-2.06%
6-месячное изменение
15.10%
Годовое изменение
1.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.