HXL: Hexcel Corporation
62.65 USD 0.54 (0.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HXL за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.15, а максимальная — 62.99.
Следите за динамикой Hexcel Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HXL
- BofA Securities reiterates Underperform rating on Hexcel stock amid delivery challenges
- Why Is Axon (AXON) Down 14.3% Since Last Earnings Report?
- Hexcel stock rating upgraded by UBS on widebody production growth
- Why Is Woodward (WWD) Down 3.8% Since Last Earnings Report?
- Bear of the Day: Albany International (AIN)
- EARNEST Partners Buys the Dip in Hexcel Stock
- 3 Underdog Stocks That Could Outperform the Market in the Second Half of 2025
- Huntington Ingalls stock hits 52-week high at 286.4 USD
- Prediction: Buying Hexcel Today Could Set You Up for Life
- Woodward's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Up Y/Y
- Hexcel stock price target raised to $67 from $52 at BMO Capital
- UBS raises Hexcel stock price target to $65 from $60, maintains Neutral rating
- Hexcel Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Decline Y/Y
- Earnings call transcript: Hexcel’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Hexcel Corporation (HXL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hexcel Q2 2025 slides: Aerospace composite leader navigates production headwinds
- Hexcel declares quarterly dividend of $0.17 per share
- Hexcel (HXL) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Hexcel (HXL) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hexcel tops Q2 earnings estimates, maintains full-year guidance
- Hexcel And The Carbon Fiber Future: Built-In Moats, Limited Margin Of Safety (NYSE:HXL)
- Moog (MOG.A) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Hexcel (HXL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Hexcel announces executive transition as Thierry Merlot plans 2026 retirement
