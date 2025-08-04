Валюты / GNRC
GNRC: Generac Holdlings Inc
183.62 USD 2.13 (1.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNRC за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 180.90, а максимальная — 186.48.
Следите за динамикой Generac Holdlings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GNRC
Дневной диапазон
180.90 186.48
Годовой диапазон
99.50 203.24
- Предыдущее закрытие
- 185.75
- Open
- 185.57
- Bid
- 183.62
- Ask
- 183.92
- Low
- 180.90
- High
- 186.48
- Объем
- 1.902 K
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- 46.19%
- Годовое изменение
- 16.07%
