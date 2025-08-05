Dövizler / GNRC
GNRC: Generac Holdlings Inc
182.25 USD 1.70 (0.92%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GNRC fiyatı bugün -0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.24 ve Yüksek fiyatı olarak 183.04 aralığında işlem gördü.
Generac Holdlings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
180.24 183.04
Yıllık aralık
99.50 203.24
- Önceki kapanış
- 183.95
- Açılış
- 182.94
- Satış
- 182.25
- Alış
- 182.55
- Düşük
- 180.24
- Yüksek
- 183.04
- Hacim
- 1.671 K
- Günlük değişim
- -0.92%
- Aylık değişim
- 1.41%
- 6 aylık değişim
- 45.10%
- Yıllık değişim
- 15.20%
21 Eylül, Pazar