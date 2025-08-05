FiyatlarBölümler
GNRC
GNRC: Generac Holdlings Inc

182.25 USD 1.70 (0.92%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GNRC fiyatı bugün -0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.24 ve Yüksek fiyatı olarak 183.04 aralığında işlem gördü.

Generac Holdlings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
180.24 183.04
Yıllık aralık
99.50 203.24
Önceki kapanış
183.95
Açılış
182.94
Satış
182.25
Alış
182.55
Düşük
180.24
Yüksek
183.04
Hacim
1.671 K
Günlük değişim
-0.92%
Aylık değişim
1.41%
6 aylık değişim
45.10%
Yıllık değişim
15.20%
21 Eylül, Pazar