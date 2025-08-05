Devises / GNRC
GNRC: Generac Holdlings Inc
182.25 USD 1.70 (0.92%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GNRC a changé de -0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 180.24 et à un maximum de 183.04.
Suivez la dynamique Generac Holdlings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GNRC Nouvelles
Range quotidien
180.24 183.04
Range Annuel
99.50 203.24
- Clôture Précédente
- 183.95
- Ouverture
- 182.94
- Bid
- 182.25
- Ask
- 182.55
- Plus Bas
- 180.24
- Plus Haut
- 183.04
- Volume
- 1.671 K
- Changement quotidien
- -0.92%
- Changement Mensuel
- 1.41%
- Changement à 6 Mois
- 45.10%
- Changement Annuel
- 15.20%
