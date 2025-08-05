CotationsSections
GNRC
GNRC: Generac Holdlings Inc

182.25 USD 1.70 (0.92%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GNRC a changé de -0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 180.24 et à un maximum de 183.04.

Suivez la dynamique Generac Holdlings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
180.24 183.04
Range Annuel
99.50 203.24
Clôture Précédente
183.95
Ouverture
182.94
Bid
182.25
Ask
182.55
Plus Bas
180.24
Plus Haut
183.04
Volume
1.671 K
Changement quotidien
-0.92%
Changement Mensuel
1.41%
Changement à 6 Mois
45.10%
Changement Annuel
15.20%
