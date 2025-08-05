Währungen / GNRC
GNRC: Generac Holdlings Inc
183.95 USD 2.53 (1.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNRC hat sich für heute um 1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.90 bis zu einem Hoch von 184.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Generac Holdlings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
180.90 184.45
Jahresspanne
99.50 203.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 181.42
- Eröffnung
- 183.14
- Bid
- 183.95
- Ask
- 184.25
- Tief
- 180.90
- Hoch
- 184.45
- Volumen
- 1.713 K
- Tagesänderung
- 1.39%
- Monatsänderung
- 2.36%
- 6-Monatsänderung
- 46.46%
- Jahresänderung
- 16.28%
