GNRC: Generac Holdlings Inc

183.95 USD 2.53 (1.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GNRC hat sich für heute um 1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.90 bis zu einem Hoch von 184.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Generac Holdlings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
180.90 184.45
Jahresspanne
99.50 203.24
Vorheriger Schlusskurs
181.42
Eröffnung
183.14
Bid
183.95
Ask
184.25
Tief
180.90
Hoch
184.45
Volumen
1.713 K
Tagesänderung
1.39%
Monatsänderung
2.36%
6-Monatsänderung
46.46%
Jahresänderung
16.28%
