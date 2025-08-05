통화 / GNRC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GNRC: Generac Holdlings Inc
182.25 USD 1.70 (0.92%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GNRC 환율이 오늘 -0.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 180.24이고 고가는 183.04이었습니다.
Generac Holdlings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNRC News
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Generac stock price target maintained at $220 by UBS on datacenter growth
- Want A Simple Tool To Sell? Straight Line On Stock Chart Is Your Ticket
- GNRC Launches PWRmicro Inverter to Boost Solar Output and Integration
- Generac Up 39% in Three Months: Where Will the Stock Head From Here?
- Generac launches 820W microinverter for enhanced solar energy capture
- Why Is Generac Holdings (GNRC) Down 4% Since Last Earnings Report?
- 8 Stocks Turn $10,000 To $112,390 In 8 Months
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- Why Generac Holdings (GNRC) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Generac Holdings (GNRC) Just Reclaimed the 20-Day Moving Average
- Who benefits the most from rate cuts?
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Generac Holdings a Decade Ago
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- The Generac ’story has changed’ says Jefferies
- Generac Holdings stock hits 52-week high at 199.9 USD
- This Cummins Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Cummins (NYSE:CMI), e.l.f. Beauty (NYSE:ELF)
- Why Wall Street’s AI Bet May Be Dead Wrong
- Ariel Focus Fund Q2 2025 Commentary
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- If You Invested $1000 in Generac Holdings a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Generac Holdings (GNRC) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
일일 변동 비율
180.24 183.04
년간 변동
99.50 203.24
- 이전 종가
- 183.95
- 시가
- 182.94
- Bid
- 182.25
- Ask
- 182.55
- 저가
- 180.24
- 고가
- 183.04
- 볼륨
- 1.671 K
- 일일 변동
- -0.92%
- 월 변동
- 1.41%
- 6개월 변동
- 45.10%
- 년간 변동율
- 15.20%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K